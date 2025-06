Gigi D’Alessio l’annuncio a sorpresa | altri due concerti in piazza Plebiscito il 26 e 27 settembre

Gigi D'Alessio sorprende i fan con due concerti extra in piazza del Plebiscito il 26 e 27 settembre! Questo annuncio si inserisce in un trend di revival della musica dal vivo, che continua a conquistare il pubblico dopo anni difficili. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica, immerso nella magia di Napoli. Prepara la tua voce: sarà una festa da cantare a squarciagola!

In aggiunta ai tre concerti giĂ previsti, Gigi D'Alessio ha annunciato a sorpresa altre due date in piazza del Plebiscito. La prevendita dei biglietti nella tarda mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Il cuore di Gigi D'Alessio: tra musica e famiglia - Gigi D'Alessio, il celebre cantante napoletano, si svela in un'intervista emozionante, dove intreccia il suo amore per la musica con i legami familiari.

Segui queste discussioni su X

Gigi D’Alessio torna a casa: grande successo per il concerto del cantautore allo Stadio “#Maradona” di Napoli. E stasera si replica. #Tg1 Nathania Zevi Tweet live su X

Ritorno trionfale dopo nove anni di assenza per Gigi D'Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. Due serate da tutto esaurito, piĂą di centomila i biglietti venduti Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gigi D'Alessio e Annalisa: a sorpresa il mash-up Mon Amour X Mon Amour

msn.com scrive: Tra questi Annalisa che, insieme a Gigi D'Alessio, ha sorpreso il pubblico con un mash-up delle loro versioni di "Mon Amour". "Mon Amour" by Gigi D'Alessio e Annalisa Il palco di piazza del ...

Gigi D'Alessio apre a sorpresa #RILIVE: l'omaggio a Pino Daniele

Lo riporta radioitalia.it: Caricamento... #RILIVE è iniziato con una grande sorpresa: Gigi D'Alessio ha fatto gli onori di casa e a sorpresa è salito sul palco per aprire con un momento davvero magico. Accompagnato dalla ...

Annalisa e Gigi D’Alessio, il duetto a sorpresa a Napoli

Secondo napoli.repubblica.it: E’ stato Gigi D’Alessio l’ospite a sorpresa della tappa napoletana di Annalisa. I due artisti hanno duettato sulle note di “Mon amour” . Tutto esaurito per il live al Palapartenope.