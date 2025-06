Gigi D’Alessio inarrestabile | aggiunge due date in piazza del Plebiscito

Gigi D'Alessio non si ferma mai! Dopo il clamoroso successo al Maradona, dove oltre 100.000 fan hanno cantato con lui, il cantautore napoletano aggiunge due nuove date in piazza del Plebiscito il 26 e 27 settembre. Questo è solo un ulteriore segnale della rinascita dei concerti dal vivo, un trend che sta travolgendo l'Italia. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza indimenticabile con la musica che fa battere il cuore!

Tempo di lettura: 2 minuti È arrivato direttamente dal palco di uno Stadio Diego Armando Maradona sold out, l’annuncio di Gigi D’Alessio: si aggiungono ancora due date a piazza del Plebiscito il 26 e 27 settembre, oltre a quelle già in programma il 19, 20 e 21 settembre. Dopo oltre 100mila persone accorse per il doppio concerto al Maradona del 2 e 3 giugno, il legame con Napoli prosegue con questi nuovi appuntamenti diventati ormai un must e che fanno segnare a D’Alessio il nuovo record di 20 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia. Dopo il doppio straordinario debutto sold out al Maradona, prosegue “Gigi Stadi 2025”: il prossimo appuntamento è in programma il 20 e 21 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “Sicily for life – Gigi & Friends”, un’importante iniziativa di musica e solidarietà con la Fondazione Tommaso Dragotto, in cui D’Alessio sarà accompagnato da tanti ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano con duetti epocali, performance inedite e altre incredibili sorprese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gigi D’Alessio inarrestabile: aggiunge due date in piazza del Plebiscito

Il cuore di Gigi D'Alessio: tra musica e famiglia - Gigi D'Alessio, il celebre cantante napoletano, si svela in un'intervista emozionante, dove intreccia il suo amore per la musica con i legami familiari.

C'è come sempre tanto Napoli al concerto di Gigi D'Alessio allo stadio Maradona Tra gli ospiti della serata di ieri c'è stato anche il vice presidente del club azzurro, Edo De Laurentiis, che ha portato qualche regalo marchiato SSC Napoli #GigiDAle Tweet live su X

Il vice presidente Edo De Laurentiis scatenato alla seconda serata di Gigi D'Alessio sul palco del 'Maradona', teatro principale dello Scudetto del Napoli #SSCNapoli #DeLaurentiis #SpazioNapolj Tweet live su X

