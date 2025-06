Gigi D' Alessio in concerto nuove date a Napoli in piazza del Plebiscito | 26 e 27 settembre

Gigi D'Alessio torna a incantare Napoli con due nuove date imperdibili in Piazza del Plebiscito il 25 e 26 settembre 2025! Dopo il trionfo allo Stadio Maradona, il cantautore napoletano si riconferma un pilastro della musica italiana. Questi concerti non sono solo un evento, ma un vero e proprio ritorno alle radici della musica partenopea, in un contesto che celebra l'arte e la cultura della nostra amata cittĂ . Non perdere l'occasione di vivere un'emoz

Gigi D'Alessio, reduce dal successo dei due concerti allo Stadio Maradona, aggiunge due date a piazza del Plebiscito: 25 e 26 settembre 2025. Dunque, dopo i live previsti.

C'è come sempre tanto Napoli al concerto di Gigi D'Alessio allo stadio Maradona Tra gli ospiti della serata di ieri c'è stato anche il vice presidente del club azzurro, Edo De Laurentiis, che ha portato qualche regalo marchiato SSC Napoli #GigiDAle Tweet live su X

Il vice presidente Edo De Laurentiis scatenato alla seconda serata di Gigi D'Alessio sul palco del 'Maradona', teatro principale dello Scudetto del Napoli #SSCNapoli #DeLaurentiis #SpazioNapolj Tweet live su X

