Gianmarco Steri verso un nuovo ruolo a Uomini e Donne? Possibile debutto come hair stylist dietro le quinte

Gianmarco Steri è pronto a sorprendere ancora! Dopo aver catturato il cuore del pubblico di "Uomini e Donne" come corteggiatore e tronista, potrebbe debuttare in un ruolo inedito: hair stylist dietro le quinte. Le voci si fanno sempre più insistenti grazie alle rivelazioni di Amedeo Venza. Sarà questa la nuova avventura che attende il giovane romano? Scopriamo insieme cosa bolle in pentola nel mondo della tv!

Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista, Gianmarco Steri potrebbe tornare nel celebre dating show di Maria De Filippi, ma in una veste completamente nuova. Secondo un’indiscrezione rilanciata sui social da Amedeo Venza, il 28enne romano sarebbe in trattative per entrare a far parte del team . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altre letture consigliate

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato? - Nel recente scandalo di "Uomini e Donne", Gianmarco Steri si trova al centro delle polemiche per aver preso in giro Nadia Di Diodato.

Segui queste discussioni su X

#UominieDonne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara svelano in quale momento hanno capito di piacersi veramente (e chi è il più geloso!) Secondo i rumor l’ex tronista potrebbe tornare nel dating show il prossimo anno, ecco in che ruolo Tweet live su X

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno ancora insieme? Parla la corteggiatrice: ecco come procede la loro storia d’amore dopo la scelta Tweet live su X