Gianluca Scamacca e Flaminia Apolloni sposi a Roma | outfit e ospiti delle nozze

Un giorno da favola nella suggestiva cornice di Roma: Gianluca Scamacca e Flaminia Apolloni hanno detto sì in una cerimonia intima nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, circondati da amici speciali come Gasperini e i compagni della Roma. Un matrimonio che ha unito stile e emozioni, tra outfit eleganti e ospiti d’eccezione. La Capitale si conferma teatro di eventi indimenticabili, dove l’amore trionfa. E il loro amore sarà sicuramente il protagonista di tante altre storie da raccontare.

Cerimonia intima nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, tra gli invitati Gasperini e i compagni della Roma. Nozze da favola nella Capitale per Gianluca Scamacca, attaccante dell' Atalanta, che oggi ha sposato Flaminia Apolloni, la compagna con cui condivide la vita dal 2021. La cerimonia si è svolta nella suggestiva Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, a due passi dal Colosseo, in un'atmosfera raccolta ma elegante, lontana dai riflettori. L'abito da sogno di Flaminia e l'eleganza dello sposo. La sposa ha indossato un abito bianco dallo stile principesco, con bustino in pizzo senza spalline e una gonna ampia ricamata con fiori bianchi.

