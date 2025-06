Giambellino 16enne alla guida di un suv fugge all’alt | inseguimento e incidente

Un ragazzo di 16 anni, alla guida di un SUV, ha messo a repentaglio la sua vita e quella degli altri fuggendo da un controllo della polizia. Questo episodio, avvenuto a Milano, fa riflettere sull'aumento dei comportamenti temerari tra i giovani, spesso influenzati dalla cultura dell'azzardo e dell'adrenalina. La misura cautelare della permanenza in casa è solo l'inizio di una questione più ampia sulla responsabilità e la sicurezza stradale. Cosa ne pensi?

Milano - La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di un ragazzo 16enne, cittadino italiano, per resistenza a pubblico ufficiale. Il 5 maggio scorso a Milano, durante il servizio di controllo del territorio in via Giambellino, una volante del Commissariato Lorenteggio ha notato un suv con due persone a bordo procedere a forte velocità. I poliziotti hanno intimato l'alt, m a il conducente, riconosciuto come minorenne e noto per precedenti penali, ha accelerato bruscamente, dando inizio a un inseguimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it