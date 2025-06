GialappaShow la famosa non ha gradito l’imitazione di Brenda Lodigiani | il rumor bomba

Nel mondo dello spettacolo, anche le star più amate non sempre apprezzano i colpi di scena. GialappaShow ha scatenato il gossip bomba: Brenda Lodigiani, nota per la sua personalità, non ha preso bene l’imitazione. Tra versi grotteschi e riferimenti provocatori, si alimenta il mistero. Ma cosa c’è dietro questa reazione? Scopriamo insieme i retroscena di un episodio che sta facendo parlare tutti gli appassionati di tv e gossip.

Personaggi tv. "GialappaShow", la famosa "non ha gradito l'imitazione di Brenda Lodigiani: il rumor bomba – "Mi ricordo faccette nere e la marcia quella su Roma". No, non è uno scherzo da 1° aprile. Sono alcuni dei versi, volutamente grotteschi, che hanno accompagnato una versione rimaneggiata del celebre brano italiano Montagne Verdi, portata in scena a GialappaShow su Tv8 da Brenda Lodigiani. Il tutto all'interno di una parodia che, come nello stile della trasmissione, punta a deformare, esasperare e ironizzare.

