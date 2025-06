Giacomo Rizzo rinviata la serata del festival in onore dell’attore | “Lieve indisposizione”

La serata finale del Paf, dedicata all’amatissimo Giacomo Rizzo, è stata rinviata a causa di una lieve indisposizione dell'attore. Una notizia che fa riflettere sull'importanza della salute nel mondo dello spettacolo, dove ritmi frenetici e impegni incessanti possono mettere a dura prova anche i talenti più brillanti. Rizzo, simbolo di passione e dedizione, tornerà presto sul palco, pronto a incantarci ancora. Restate sintonizzati!

La serata conclusiva del Paf (Polo delle arti festival), prevista per questa sera in onore di Giacomo Rizzo, è stata rinviata a data da destinarsi per una leggera indisposizione dell'attore. 🔗 Leggi su Fanpage.it