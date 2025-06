Giacomo Bartolommei alla guida del Consorzio Brunello di Montalcino

Giacomo Bartolommei, con i suoi 33 anni, è il nuovo volto del Consorzio Brunello di Montalcino, un simbolo di passione e tradizione vinicola. La sua nomina segna una nuova era per il celebre vino toscano, in un momento in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro dell'attenzione globale. Un giovane leader pronto a far brillare ancora di più l'eccellenza italiana nel mondo del vino!

Montalcino (Siena), 3 giugno 2025 - Giacomo Bartolommei è il nuovo presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, succede a Fabrizio Bindocci che ha guidato l'ente negli ultimi due mandati. Bartolommei, enologo e responsabile export di Caprili, l'azienda di famiglia, con i suoi 33 anni è il più giovane presidente nella storia della denominazione. E' stato nominato all'unanimità dal nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Nel corso della seduta sono stati eletti anche i vicepresidenti: Andrea Cortonesi (Uccelliera, che guiderà la commissione tecnica), Fabio Ratto (Antinori, commissione istituzionale) e Bernardino Sani (Argiano, commissione promozione). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giacomo Bartolommei alla guida del Consorzio Brunello di Montalcino

