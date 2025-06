Già venduti 1 900 biglietti | È un evento storico

Rimini si prepara a vivere un evento storico: già 1.900 biglietti venduti per gara 1 della finale! La passione per il basket si fa sentire forte e chiara, con i tifosi pronti a sostenere la RBR. Questo fervore non è solo un segnale di entusiasmo locale, ma dimostra come lo sport possa unire una comunità intera. Non perdere l'occasione di essere parte di questa emozionante avventura!

La febbre, a quattro giorni di distanza dalla prima partita, è già altissima in città. Rimini vuol far sentire tutto il suo appoggio a Rbr e ieri, nella prima giornata di vendita di biglietti per gara1 di finale, il botteghino al Flaminio è stato letteralmente preso d’assalto. Già alle 10 del mattino, l’orario di apertura, la fila davanti alla biglietteria era lunga diversi metri, con decine di persone costantemente presenti. Una calca che è aumentata col passare dei minuti, per acquietarsi un po’ nel primo pomeriggio e per riesplodere prepotentemente prima della chiusura delle 19. Sono già oltre 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Già venduti 1.900 biglietti: "È un evento storico"

