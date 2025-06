Ghali sul Referendum | “Io e mia madre diventati cittadini italiani ai miei 18 anni Tante complicazioni”

Ghali, artista di successo e voce della generazione, ha condiviso un aspetto personale per sensibilizzare sul referendum del 8 e 9 giugno: la sua esperienza di diventare cittadino italiano a 18 anni, un percorso irto di complicazioni. Con un messaggio sincero e coinvolgente, invita i suoi fan a partecipare attivamente votando Sì, sottolineando quanto il diritto di cittadinanza sia fondamentale per costruire una società più inclusiva e giusta. Continua a leggere...

Ghali con un post su Instagram ha invitato i fan a votare per il Sì al Referendum dell'8 e 9 giugno sulla cittadinanza. Il rapper italiano di origini tunisine ha raccontato la sua storia: "Io e mia madre siamo diventati cittadini italiani ai miei 18 anni. Questo ha complicato molte cose per entrambi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ghali: «Questo referendum non va ignorato. Sono nato e cresciuto in Italia, ma ho ottenuto la cittadinanza solo a 18 anni. Non è solo un documento, ma una questione di rispetto» - Ghali, con la sua voce potente e il suo background multietnico, si fa portavoce di una battaglia cruciale per il riconoscimento dei diritti civili in Italia.

La cittadinanza non può essere solo un documento. È una questione di rispetto del tempo che abbiamo da viverci, e di dignità . Grazie @Ghali. #ReferendumCittadinanza #SìAmoItalia Tweet live su X

Ghali, serve esserci #referendum2025 #iovotosi Tweet live su X