Sei pronto a vivere in tempo reale l’emozione della semifinale Germania-Portogallo? Alle 21, le formazioni ufficiali con grandi protagonisti come Wirtz, Ronaldo e Joao Felix. Un match che promette spettacolo e sorprese, tenendo tutti con il fiato sospeso. Restate con noi su JustCalcio.com per aggiornamenti live e analisi approfondite: perché il calcio è fatto di emozioni, e questa notte sarà indimenticabile.

2025-06-04 22:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Germania-Portogallo LIVE Nazionali Calciomercato.com.. Home.. Germania-Portogallo LIVE alle 21. Le formazioni ufficiali: Wirtz e Ronaldo dal 1?, Joao Felix e L.. Getty Images Germania-Portogallo, semifinale di Nations League GOAL E AZIONI SALIENTI 63? – PAREGGIO DEL PORTOGALLO! Un missile di Conceicao che si insacca alle spalle di Ter Stegen 48? – GOAL DELLA GERMANIA! Stacco imperioso di testa di Wirtz che infila la sfera all’angolino. Rete convalidata dopo un check del VAR per un contatto in area sospetto di Woltemade 46? – Grande discesa di Nuno Mendes per la spaccata di C. 🔗 Leggi su Justcalcio.com