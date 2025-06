Germania-Portogallo LIVE alle 21 Le formazioni ufficiali | Wirtz e Ronaldo dal 1' Joao Felix e Leao in panchina

Stasera alle 21, il match tra Germania e Portogallo promette emozioni intense e tante sorprese! Con le formazioni ufficiali già annunciate, tra Wirtz e Ronaldo in campo e Joao Felix e Leao in panchina, il semaforo è acceso su un appuntamento che potrebbe regalare momenti memorabili. Restate con noi per scoprire tutte le azioni salienti, il tabellino e le emozioni di questa semifinale di Nations League.

Germania-Portogallo, semifinale di Nations League GOAL E AZIONI SALIENTI TABELLINO GERMANIA-PORTOGALLO 0-0 MARCATORI: GERMANIA (3-4-3): Ter Stegen;. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altre letture consigliate

Germania-Portogallo: dove vederla, orario e probabili formazioni - La grande sfida tra Germania e Portogallo si avvicina! Il match di Nations League all’Allianz Arena promette spettacolo e adrenalina, con due squadre pronte a dar vita a un duello che potrebbe influenzare le dinamiche del torneo.

Segui queste discussioni su X

Occhi puntati sull'obiettivo! Il Portogallo di Francisco Conceicao affronta la Germania nella semifinale di UEFA Nations League. In bocca al lupo, Chico! Tweet live su X

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive #betsson Scommesse calcio, UEFA Nations League 2025: Germania-Portogallo e Spagna-Francia in semifinale, ecco le quote su Betsson http://dlvr.it/TL95ww Tweet live su X