Germania-Portogallo dove vedere la semifinale di Nations League in tv

Mercoledì 4 giugno, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà una sfida epica: Germania contro Portogallo nella semifinale della Nations League. I tedeschi, reduci da un'importante vittoria contro l'Italia, affronteranno i portoghesi, già protagonisti del torneo. Metti in agenda la serata e preparati a vivere una partita ricca di emozioni, strategia e quel brivido che solo il calcio sa dare. Chi conquisterà la finale? Non perdere nemmeno un minuto!

Sarà Germania-Portogallo la prima semifinale della Nations League 20242025. Tedeschi e lusitani, che ai quarti hanno avuto rispettivamente la meglio su Italia e Danimarca, si affronteranno mercoledì 4 giugno alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (la Germania è stato scelto come Paese.

Germania-Portogallo: dove vederla, orario e probabili formazioni - La grande sfida tra Germania e Portogallo si avvicina! Il match di Nations League all’Allianz Arena promette spettacolo e adrenalina, con due squadre pronte a dar vita a un duello che potrebbe influenzare le dinamiche del torneo.

