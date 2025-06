Geometra o geologo C’è un’offerta

Sei un geometra o un geologo in cerca di nuove sfide? A Merate si cerca una figura professionale da inserire nel laboratorio di analisi sui calcestruzzi, un settore in forte crescita grazie all'innovazione nelle costruzioni sostenibili. Con un contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione, questa è l'occasione giusta per far decollare la tua carriera! Pronto a fare il salto? Invia il tuo CV e inizia il tuo viaggio!

Geometra o geologo, 1 posto. Requisiti: diploma o laurea (indirizzo tecnico), buone competenze informatiche, patente B, automunito; Mansioni: gestione e sviluppo del laboratorio prove interno dedicato analisi sui calcestruzzi; Contratto: tempo determinato con possibilità di indeterminato; Sede di lavoro: Merate; Cv su http:www.lavoro.provincia.lecco.it codice AZ-1192.

Offerta lavorativa come geometra

Lo riporta primabrescia.it: I requisiti richiesti sono diploma di geometra e precedente esperienza nella mansione. Il candidato lavorerà l'80% in ufficio tecnico ed il 20% per gestire pratiche presso enti e uffici Comunali.

Offerta di lavoro - Geometra

Riporta toscanamedianews.it: Descrizione Qualifica Per azienda di carpenteria metallica in zona Arezzo si ricerca n.1 geometra da inserire in ufficio tecnico. La persona inserita si occuperà di sviluppo di costruttivi ...

Offerta di lavoro - Geometra

Riporta toscanamedianews.it: Possibilità di recarsi ad effettuare eventuali sopralluoghi. Necessario Diploma di Istituto Tecnico Geometra. Tipologia di contratto e orario da valutare in fase di colloquio. Previsto lavoro su ...