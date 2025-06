Genova rivolta nel carcere di Marassi | feriti due agenti penitenziari

Un'ondata di tensione ha sconvolto il carcere di Marassi, a Genova, dove una cinquantina di detenuti hanno inscenato una rivolta. Gli scontri hanno portato a due agenti penitenziari feriti, ora ricoverati in codice giallo presso l'ospedale Galliera. Le cause del tumulto sembrano affondare le radici in una lite tra i detenuti. Scopriamo insieme cosa è accaduto e quali sono le implicazioni di questo grave episodio.

Rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Secondo le prime informazioni, una cinquantina di detenuti hanno preso possesso di una sezione del penitenziario: due agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Galliera del capoluogo ligure. All’origine dei disordini probabilmente una lite tra persone ristrette. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza: la situazione all’interno della struttura è gestita dalla Polizia penitenziaria, mentre all’esterno, oltre a quattro ambulanze e a un’auto medica, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di finanza in tenuta antisommossa, in attesa di capire se fare irruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, rivolta nel carcere di Marassi: feriti due agenti penitenziari

