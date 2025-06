Genova rivolta nel carcere di Marassi | due agenti feriti portati in ospedale

Una rivolta tumultuosa scuote il carcere di Marassi a Genova, dove decine di detenuti sono usciti dalle celle e si sono asserragliati sui tetti, mentre polizia e carabinieri in tenuta antisommossa cercano di ripristinare l'ordine. Due agenti sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale, al centro di un focolaio di tensione difficile da contenere. Una crisi che rischia di esplodere oltre le mura del penitenziario…

Decine di detenuti sono usciti dalle loro celle, raggiungendo la barriera che precede il muro di cinta. Alcuni di loro sono saliti sui tetti. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Blindata l'area circostante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, rivolta nel carcere di Marassi: due agenti feriti portati in ospedale

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.

