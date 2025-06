Genova rivolta nel carcere di Marassi | detenuti fuori dalle celle Tre feriti anche un agente

Una tempesta di proteste ha investito il carcere di Marassi a Genova, dove circa cento detenuti hanno dato vita a una rivolta che ha scosso le fondamenta dell'istituto. Tra tensioni e scontri, alcuni hanno conquistato i tetti, mentre la situazione si fa sempre più critica con tre feriti, tra cui un agente. Le forze dell'ordine, pronte ad intervenire, sono sul posto insieme alle ambulanze. Scopri cosa sta accadendo!

Nel penitenziario di Genova è scoppiata una rivolta con circa un centinaio di detenuti coinvolti. Alcuni sono riusciti a salire sui tetti. Tre i feriti, tra cui un agente. Le forze dell’ordine (in tenuta antisommossa) sono sul posto. Presenti anche le ambulanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.