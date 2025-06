Genova rivolta nel carcere di Marassi | decine di detenuti fuori dalle celle

La situazione nel carcere di Marassi sta degenerando, con decine di detenuti che hanno abbandonato le loro celle in segno di protesta. La rivolta è scoppiata in seguito a presunti abusi su un compagno, facendo emergere tensioni latenti e un grido di aiuto che riecheggia oltre le mura del penitenziario. Mentre alcuni tentano di salire sui tetti, le forze dell'ordine si preparano a intervenire per ripristinare la calma. Cosa accadrà ora?

Nel carcere di Marassi, dove √® in atto una rivolta, diverse decine di detenuti sono fuori dalle celle e alcuni hanno raggiunto la barriera che precede il muro di cinta. Altri sono saliti sui tetti, denunciando sevizie su un detenuto, che sarebbero avvenute ieri ad opera di altri carcerati. Sono intervenuti diversi reparti della polizia penitenziaria. La forze dell'ordine sono anche all'esterno del carcere.¬†Dalle prime informazioni, un gruppo di detenuti si √®¬†ribellato agli agenti di polizia penitenziaria aggredendoli e¬†scatenando il caos all'interno della struttura. Almeno tre i¬†feriti. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine,¬†dal reparto mobile della polizia di Stato ai carabinieri in¬†tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Genova, rivolta nel carcere di Marassi: decine di detenuti fuori dalle celle

