Genova rivolta nel carcere di Marassi | decine di detenuti fuori dalle celle ferito un agente

A Genova, il carcere di Marassi è teatro di una violenta rivolta che ha scosso la città. Decine di detenuti sono fuggiti dalle loro celle, generando il caos all'interno della struttura. Le forze dell'ordine e le ambulanze del 118 sono accorse sul posto per gestire la situazione, mentre un agente è rimasto ferito. Scopriamo insieme cosa sta accadendo e quali sono le cause di questa protesta esplosiva.

Rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi feriti, tra cui un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Genova, rivolta nel carcere di Marassi: decine di detenuti fuori dalle celle, ferito un agente

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.