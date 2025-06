Genova rivolta in carcere a Marassi | ci sono feriti

Una rivolta nel carcere di Marassi, a Genova, riaccende i riflettori su un tema scottante: la situazione delle carceri italiane. In un contesto già segnato da tensioni e sovraffollamento, oggi si segnalano feriti e un intervento massiccio delle forze dell'ordine. Mentre il dibattito sulla riforma del sistema penitenziario si infiamma, questo episodio evidenzia l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per garantire sicurezza e dignità.

Rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni ci sarebbe al momento un agente ferito in.

