Genova rivolta dei detenuti nel carcere di Marassi | ferito agente penitenziario

Una scossa di tensione scuote Genova: il carcere di Marassi ha visto una rivolta da parte di una cinquantina di detenuti, culminata in disordini e feriti. Tra questi, un agente penitenziario è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Galliera. Mentre le autorità tentano di riportare la calma, il personale amministrativo è stato messo in sicurezza. Cosa si cela dietro a questa rivolta? Scopriamo insieme i dettagli di una situazione drammatica e complessa.

Rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Secondo le prime informazioni, una cinquantina di detenuti hanno preso possesso di una sezione dando vita a disordini: ci sono due feriti, di cui un agente, trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera del capoluogo ligure. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza. La situazione all'interno della struttura è gestita dalla Polizia penitenziaria, mentre all'esterno, oltre a diverse ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri in tenuta antisommossa, in attesa di capire se entrare o meno.

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.