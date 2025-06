Genova rivolta dei detenuti al carcere di Marassi

Il 4 giugno, Genova è diventata teatro di una drammatica rivolta nel carcere di Marassi. I detenuti, spinti da un'escalation di tensione, hanno aggredito gli agenti, ferendo uno di loro e costringendo le autorità a un intervento rapido. Questa esplosione di violenza ha sollevato interrogativi sulla sicurezza all'interno delle carceri italiane e sulle condizioni di vita dei detenuti. Scopriamo i dettagli di questa inquietante vicenda.

Nel primo pomeriggio del 4 giugno i detenuti del carcere di Marassi, a Genova, hanno dato vita a una rivolta. All’interno della struttura penitenziaria un gruppo di persone è riuscita ad aggredire gli agenti, ferendone uno. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Martino. Il personale amministrativo è stato poi messo in sicurezza grazie all’intervento di polizia e carabinieri. Fuori dal piazzale decine di agenti in tenuta antisommossa. Chiuse via del Faggio, parte di corso De Stefanis e piazzale Marassi. Secondo Ansa, alcuni dei detenuti sarebbero saliti sui tetti e avrebbero denunciato sevizie ai danni di uno di loro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Genova, rivolta dei detenuti al carcere di Marassi

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.