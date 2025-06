Genova rivolta al carcere di Marassi almeno un agente ferito È cominciato tutto dalle sevizie su un detenuto

Un clima di tensione e caos avvolge il carcere di Marassi a Genova, dove è in corso una rivolta che ha già causato feriti tra le forze dell'ordine. L’innesco di questa protesta violenta sembra risiedere in presunti abusi su un detenuto, scatenando la reazione di diversi gruppi all'interno della struttura. La situazione è in evoluzione e richiede attenzione, mentre gli agenti cercano di ripristinare la calma.

È in corso dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 giugno, una rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Secondo le prime informazioni diverse decine di detenuti avrebbero preso possesso di una sezione dando vita a disordini. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza, riporta l’Ansa, ma ci sarebbero diversi feriti: un agente ferito al ginocchio in particolare sarebbe in codice giallo. Fuori dal carcere sono arrivati i rinforzi di polizia penitenziaria, così come pattuglie di polizia e carabinieri e soccorritori del 118. Diverse decine di detenuti hanno lasciato le rispettive celle e alcuni hanno raggiunto la barriera che precede il muro di cinta. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.