Genova Detenuto stuprato dai compagni Esplode la rabbia dei carcerati | celle devastate e agenti feriti | Video | Foto | Reazioni

L’incidente avvenuto a Genova, dove un detenuto è stato vittima di violenza da parte dei compagni, ha scatenato una sommossa nel carcere. Celle devastate, agenti feriti e ore di tensione sono il triste bilancio di questa protesta esplosiva. La rabbia dei reclusi ha sfogato un forte malcontento, mettendo in crisi l’ordine all’interno della struttura. Ora si cerca di capire come garantire sicurezza e rispetto delle persone coinvolte, affinché simili episodi non si ripetano.

Disordini per diverse ore all’interno della struttura, con tafferugli tra i reclusi e il personale in divisa. Intorno alle 15.30 la situazione è tornata lentamente alla normalità. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, “Detenuto stuprato dai compagni”. Esplode la rabbia dei carcerati: celle devastate e agenti feriti | Video | Foto | Reazioni

Approfondisci con questi articoli

Genova, rivolta al carcere di Marassi, almeno un agente ferito. «È cominciato tutto dalle sevizie su un detenuto» - Un clima di tensione e caos avvolge il carcere di Marassi a Genova, dove è in corso una rivolta che ha già causato feriti tra le forze dell'ordine.

Segui queste discussioni su X

A Genova fa notizia (giustamente) la rivolta nel carcere Marassi. Quello che non fa notizia e invece penso dovrebbe destare scandalo assoluto è che la rivolta è scoppiata perché un detenuto è stato stuprato da altri 6 detenuti. Lo Stato non ha vigilato, non ha p Tweet live su X

Genova, rivolta nel carcere di Marassi per uno stupro a un detenuto - #Carcere #Detenuti #genova #iltempionews #Marassi #rivolta - https://iltempionews.com/?p=16984&utm_source=SocialAutoPoster&utm_medium=Social&utm_campaign=Twitter… Tweet live su X

Omicidio in carcere, detenuto ucciso dal compagno di cella