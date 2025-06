Genova caos a Marassi | rivolta in carcere

Una violenta rivolta scuote il carcere di Marassi, a Genova, coinvolgendo circa 100 detenuti in uno scontro acceso e pericoloso. La tensione sarebbe esplosa a causa di presunte molestie ai danni di un giovane recluso, alimentando un clima di caos e insicurezza. La situazione è ancora sotto controllo, ma mette in evidenza le criticità del sistema penitenziario italiano. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa delicata vicenda.

Una violenta rivolta è esplosa nel carcere di Marassi, a Genova, dove due gruppi di detenuti si sono affrontati, aggredendo poi gli agenti della polizia penitenziaria intervenuti per sedare la rissa. All'origine degli scontri, che hanno coinvolto circa 100 detenuti, ci sarebbero presunte molestie ai danni di un giovane recluso o, secondo altre fonti, un tentativo di evasione. Diversi contusi, due agenti feriti e danni per migliaia di euro. Le celle sono state devastate e alcuni detenuti sono saliti sui tetti. I sindacati denunciano: "È la terza rivolta, il sistema va rivisto".

