Genocidio in Palestina Lidia Adorno M5S | La Regione Siciliana interrompa le relazioni con Israele

La Sicilia, cuore pulsante del Mediterraneo, si erge in difesa dei diritti umani. Lidia Adorno del M5S chiede di interrompere le relazioni con Israele, sottolineando l'urgenza di un intervento chiaro e deciso. In un periodo in cui molti si mobilitano contro l'ingiustizia, la Sicilia può diventare un faro di speranza e solidarietà. È il momento di scegliere da che parte stare: silenzio o azione. Cosa ne pensi?

"La Sicilia, terra del Mediterraneo e di dialogo tra i popoli, non può restare in silenzio mentre viene consumato un genocidio sotto gli occhi del mondo. Come già fatto dalla Regione Puglia, dobbiamo agire con chiarezza e coerenza: fermare ogni collaborazione con lo stato di Israele è oggi un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Genocidio in Palestina, Lidia Adorno (M5S): "La Regione Siciliana interrompa le relazioni con Israele"

Altre letture consigliate

Fratoianni: Chi non ne può più del genocidio a Gaza appenda bandiera Palestina alla finestra - Il leader di Avs, Nicola Fratoianni, lancia un appello a tutti i cittadini italiani, invitandoli a esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese.

Segui queste discussioni su X

#2giugno contro armi, guerra e militarismo #nowar #norearmeurope 2 giugno contro la guerra e il riarmo: manifestazioni in tutta Italia. Per la fine del genocidio in Palestina. Voci dai diversi territori dove la guerra si produce e si produce per la guerra Tweet live su X

Le parole di #Sallusti sono una vergogna. È inutile, quella in corso #Palestina non è una #guerra ma è un #genocidio in cui uno degli eserciti più preparati al mondo massacra un Popolo. #QuartaRepubblica @mediasetrete_4 Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicilia. Genocidio in Palestina, Lidia Adorno (M5S Ars): «La Regione Siciliana interrompa le relazione con Israele»

Da libertasicilia.it: “La Sicilia, terra del Mediterraneo e di dialogo tra i popoli, non può restare in silenzio mentre viene consumato un genocidio sotto gli occhi del mondo. Come già ...

Palestina. Analisi del genocidio

Riporta agoravox.it: La Nakba o “Catastrofe”, che nel 1948 vide le milizie sioniste cacciare 750.000 palestinesi dalle loro case, compiere più di 70 massacri e sequestrare il 78% della Palestina Storica ...

Intersezionalità: femminismo, genocidio in Palestina e violenza coloniale

Segnala infopal.it: Femministe per una Palestina libera: voci provenienti da Palestina, Iraq, Afghanistan, Kashmir, Iran e oltre. Noi femministe assistiamo al genocidio in corso a Gaza, prosecuzione di oltre ...