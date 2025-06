Gennari e Guadalupi Samb c’è un doppio addio

La Samb si prepara a un cambiamento significativo con il doppio addio di Gennari e Guadalupi. In un contesto calcistico in cui le squadre cercano di ottimizzare il budget, la proposta di Stefano De Angelis segna un passo strategico e coraggioso. Riuscirà la società di Pistoia a conquistare i due talenti? Questo trasferimento potrebbe influenzare non solo il futuro dei giocatori, ma anche gli equilibri della stagione. Rimanete sintonizzati!

Le prossime ore saranno quelle decisive per conoscere il futuro di Mattia Gennari e Luca Guadalupi. Stefano De Angelis ha presentato la proposta della società che è in linea con il quantum di spesa appaltato e che si allinea ai contratti riguardanti calciatori professionistici. Entrambi, comunque, sembrano prossimi ad accettare la corte di Pistoiese per il centrale e Barletta per il centrocampista. Ormai certa la firma sul rinnovo di Zini e ad un passo anche quella di Paolini e Battista. Intanto la Lega Pro ha presentato ufficialmente la Riforma Zola, un ambizioso progetto volto a valorizzare i giovani talenti e a rilanciare la Serie C come vero e proprio vivaio del calcio nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gennari e Guadalupi. Samb, c’è un doppio addio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riconferme e Mercato: Gennari e Guadalupi al Centro delle Trattative in Serie D - A gennaio, il Riccione e il mercato sono al centro delle trattative in Serie D. Il dirigente Stefano De Angelis lavora alle riconferme di Mattia Gennari e Luca Guadalupi, entrambi cercati da club di livello.

Se ne parla anche su altri siti

Gennari e Guadalupi. Samb, c’è un doppio addio

Da sport.quotidiano.net: Entrambi sembrano prossimi ad accettare l’offerta di Pistoiese e Barletta. De Angelis ha presentato la proposta della società in linea con la spesa.

Samb: De Angelis accelera per le riconferme, Gennari verso la Pistoiese

Lo riporta msn.com: La Samb punta a chiudere le riconferme entro la prossima settimana, mentre Gennari si avvicina alla Pistoiese.

Samb, fine settimana di riflessione su Gennari e Guadalupi: le ultime notizie

Secondo msn.com: Sarà un fine settimana di riflessione in casa Samb. Il ponte del 2 giugno servirà a fare chiarezza sulle mosse di mercato da mettere in pratica per il futuro. A partire dalle riconferme di Mattia ...