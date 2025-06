Generazione AnZia a Live In Milano 2025 Andreoli | La vera crescita sta nel fallimento

Il 2025 segna un momento cruciale per l'educazione e il benessere mentale dei giovani. Durante l'evento Live in Milano, esperti come Stefania Andreoli e Alberto Pellai hanno rivelato che la vera crescita si nasconde nel fallimento. Questo concetto, così potente, invita i ragazzi a vedere gli insuccessi come opportunità di apprendimento. Un messaggio che risuona forte in un'epoca in cui la pressione sociale è alle stelle. Non perdere l'occasione di scoprire come affrontare le sfide della

Un dialogo tra esperti psicoterapeuti e psicopedagogisti e gli studenti del liceo a Live in Milano. Sul palco del Teatro dal Verme Stefania Andreoli, Psicoterapeuta e scrittrice, Alberto Pellai, Medico psicoterapeuta Università Studi Milano, e Stefano Rossi, Psicopedagogista, hanno risposto ai quesiti dei più giovani, spesso preoccupati del proprio futuro ma anche in ansia su come vivere la quotidianità .  Come faccio a convivere con me stesso? A rispondere alla domanda è Alberto Pellai: "Vivere con sé stessi è come vivere con un coinquilino. Intanto lo stai già facendo dal primo giorno di vita.

#LiveIn Milano. Ora si parlerà di "Generazione AnZia" con Stefania Andreoli, Psicoterapeuta e scrittrice, Alberto Pellai, Medico psicoterapeuta Università Studi Milano, e Stefano Rossi, Psicopedagogista

