GazaIdf | strade verso aiuti non sicure

In un contesto di crescente crisi umanitaria, il messaggio dell'esercito israeliano ai residenti di Gaza è chiaro: le strade verso gli aiuti sono diventate pericolose zone di combattimento. La Ghf, la fondazione statunitense in prima linea nell'assistenza, si trova ad affrontare una sfida immensa. Con 27 morti registrati ieri, l'urgente bisogno di sicurezza e accesso agli aiuti diventa sempre più evidente. Cosa ci riserva il futuro per queste comunità in difficoltà?

7.40 L'esercito israeliano ha messo in guardia i residenti di Gaza: le strade che portano ai punti di distribuzione aiuti della Ghf -la fondazione per Gaza sostenuta dagli Usa- sono considerate "zone di combattimento", ha detto un portavoce Idf. Ieri 27 i morti sotto il fuoco israeliano, durante l'attesa per ricevere il cibo. Intanto la Ghf ha annunciato sui social la chiusura per oggi dei punti distribuzione per "lavori di aggiornamento, organizzazione e miglioramento dell'efficienza".Si riapre domani,dice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

