Gaza sospesa la distribuzione degli aiuti dopo la strage Drone su una scuola | 18 morti

La situazione a Gaza si fa ogni giorno più drammatica. Dopo l'orrendo attacco a una scuola che ha provocato 18 morti, la Gaza Humanitarian Foundation ha deciso di sospendere gli aiuti. La crisi umanitaria si sta intensificando, mettendo in luce l’urgente bisogno di risposte concrete da parte della comunità internazionale. Questo episodio sottolinea quanto sia vitale proteggere i civili in zone di conflitto. Cosa possiamo fare per fermare questo ciclo di violenza?

Roma, 4 giugno 2025 – L’ong americana Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha sospeso per oggi la distribuzione degli aiuti nella Striscia dopo che ieri almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano mentre erano in fila per il cibo a Rafah. Secondo le forze armate di Tel Aviv, i militari avrebbero sparato dopo aver identificato dei "sospetti" nei pressi di un sito di distribuzione di aiuti. Intanto un drone dell’Idf ha colpito una scuola che ospitava sfollati a Khan Younis: il bilancio è di almeno 18 morti. Stasera alle 22 il Consiglio di sicurezza dell’Onu voterà sulla risoluzione per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, sospesa la distribuzione degli aiuti dopo la strage. Drone su una scuola: 18 morti

Argomenti simili trattati di recente

Gaza: sospesa distribuzione aiuti per attività logistiche e sicurezza - La situazione a Gaza si fa sempre più complessa. La sospensione della distribuzione degli aiuti da parte della Gaza Humanitarian Foundation evidenzia la difficoltà di garantire supporto in un contesto così critico.

Segui queste discussioni su X

Salvini all'evento de Il Tempo: nessuno usi i morti di Gaza per il Referendum. E sul prof sospeso... https://iltempo.it/politica/2025/06/03/news/matteo-salvini-intervista-tommaso-cerno-evento-il-tempo-referendum-gava-insegnante-post-odio-42849206/… via @Il Tweet live su X

#Salvini all'evento de #IlTempo, l'intervista con #Cerno: nessuno usi i morti di #Gaza per il #Referendum. E sul prof sospeso... https://iltempo.it/politica/2025/06/03/news/matteo-salvini-intervista-tommaso-cerno-evento-il-tempo-referendum-gava-insegnante- Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza: sospesa distribuzione aiuti per attività logistiche e sicurezza

Riporta quotidiano.net: La Gaza Humanitarian Foundation sospende temporaneamente la distribuzione di aiuti per migliorare logistica e sicurezza.

A Gaza “chiusi per oggi i siti di distribuzione degli aiuti”. Israele attacca il sud della Siria: “Colpite armi del regime”

Scrive ilfattoquotidiano.it: La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti oggi non saranno operativi per permettere di svolgere le attività logistiche necessarie per accogliere ...

Ghf, oggi chiusi i siti distribuzione degli aiuti a Gaza

msn.com scrive: "Le forze israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall'alba vicino alla rotonda di al-Alam, nella zona di al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah ...