La situazione a Gaza si fa sempre più complessa. La sospensione della distribuzione degli aiuti da parte della Gaza Humanitarian Foundation evidenzia la difficoltà di garantire supporto in un contesto così critico. Mentre le operazioni logistiche vengono riorganizzate, l'attenzione è rivolta non solo alle necessità immediate ma anche alla sicurezza di tutti. Questo momento di riflessione ci invita a considerare quanto sia fragile la pace nella regione e l'importanza dell'assistenza umanitaria.

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti oggi non saranno operativi per permettere di svolgere le attività logistiche necessarie per accogliere un maggior numero di persone. Lo riporta il Times of Israel. In questo modo, l' esercito israeliano (Idf) avrà anche il tempo di preparare percorsi di accesso più sicuri ai siti, prima della ripresa delle operazioni giovedì. Intanto, un portavoce dell'Idf ha avvertito i palestinesi che il passaggio sulle strade che portano ai siti di distribuzione sarà vietato nel frattempo, poiché queste vie sono considerate zone di combattimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza: sospesa distribuzione aiuti per attività logistiche e sicurezza

