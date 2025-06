Gaza oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu il voto sul cessate il fuoco immediato promosso dall’Algeria probabile veto Usa

Oggi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si prepara a votare su una risoluzione cruciale per Gaza, promossa dall'Algeria. In un contesto globale in cui i diritti umani sono sempre più al centro del dibattito politico, la richiesta di un cessate il fuoco immediato potrebbe scontrarsi con un veto degli Stati Uniti. Un punto interessante? Il ripristino dei servizi umanitari essenziali, fondamentale per la popolazione civile, è un tema che non può essere ignorato. La speranza di pace è

Si chiede anche il ripristino di tutti i servizi umanitari essenziali, in linea con il diritto internazionale umanitario e con le precedenti risoluzioni Onu Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi alle 22 (ora italiana) su una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu il voto sul cessate il fuoco immediato promosso dall’Algeria, probabile veto Usa

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Gaza,media: rapito oggi libero e tregua - Oggi, i militari israeliani si preparano a ricevere Edan Alexander, un 18enne israeloamericano, dopo che Hamas ha annunciato il suo rilascio grazie a trattative con gli Stati Uniti.

Segui queste discussioni su X

Da Gaza ogni giorno arrivano notizie drammatiche. Oggi 24 persone sono state uccise dalle mitragliatrici dell’esercito israeliano. Cercavano cibo. Il governo italiano sospenda ogni accordo economico-militare con Israele, altrimenti sarà complice di genocidio. Tweet live su X

Gaza, la distruzione della Striscia: le foto ieri e oggi - la Repubblica https://repubblica.it/esteri/2025/06/03/news/gaza_oggi_distruzione_guerra_israele-424643560/… via @repubblica Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, oggi al Consiglio di sicurezza dell’Onu il voto sulla risoluzione per il cessate il fuoco

dire.it scrive: Intanto, dopo quanto avvenuto ieri nella Striscia, la Gaza Humanitarian Foundation ha annunciato che oggi i siti per la distribuzione di aiuti umanitari non saranno operativi ...

Consiglio Onu al voto su tregua Gaza, ma probabile il veto Usa

Lo riporta ansa.it: La risoluzione "chiede un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente" e la liberazione incondizionata degli ostaggi. Vista la "catastrofica situazione umanitaria" nel territorio ...

A Gaza “chiusi per oggi i siti di distribuzione degli aiuti”. Israele attacca il sud della Siria: “Colpite armi del regime”

Secondo ilfattoquotidiano.it: La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti oggi non saranno operativi per permettere di svolgere le attività logistiche necessarie per accogliere ...