Gaza Mentana nega il genocidio chieda all' Onu di riscrivere la convenzione del 1948 come piace a lui sionisti uguali ai nazisti - VIDEO

In un panorama di tensioni e opposte opinioni, le parole di Mentana sulla scena di Gaza hanno scatenato un acceso dibattito. Massimo Mazzucco, noto regista e blogger, invita a riflettere profondamente sulle dichiarazioni del giornalista, chiedendo di rivedere le convenzioni internazionali. È fondamentale interrogarsi: come possiamo contribuire a una narrazione più equa e responsabile in un conflitto così complesso?

Il regista, sceneggiatore e blogger italiano Massimo Mazzucco fa una riflessione sull'ultima uscita di Enrico Mentana in merito alla definizione di "genocidio" per quanto sta accadendo a Gaza Il regista, sceneggiatore e blogger italiano Massimo Mazzucco fa una riflessione sull'ultima uscita d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Mentana nega il genocidio, "chieda all'Onu di riscrivere la convenzione del 1948 come piace a lui, sionisti uguali ai nazisti" - VIDEO

Approfondisci con questi articoli

Gaza, il delirio di Mentana che nega la realtà: "Non mi si parli di genocidio, è un'altra cosa, è quello degli ebrei" - VIDEO - Durante il Festival della Tv di Dogliani, Enrico Mentana ha suscitato polemiche negando l'idea di un genocidio palestinese a Gaza.

Segui queste discussioni su X

Per il Tg di #mentana la gente a #Gaza è ammazzata sia da Israele che da Hamas, con una differenza: "La differenza è che Israele è un Paese democratico, Hamas è una organizzazione terroristica" Quindi per attuare tutti i peggiori crimini basta far parte di un Tweet live su X

Stamattina i coloni israeliani, o settlers per Mentana, hanno dato fuoco ai campi di grano nella pianura di Salim, a est di Nablus, nella Cisgiordania occupata. Si fa prima a bruciare il grano che a impedire che entri la farina a Gaza. #Israel_Enemy_of_Humanity Tweet live su X