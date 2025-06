Gaza Ghf | i centri di distribuzione aiuti nella Striscia oggi restano chiusi

La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica: i centri di distribuzione degli aiuti restano chiusi dopo giorni di violenze, mettendo a rischio la sopravvivenza di migliaia di persone. Questo evento mette in luce non solo la crisi umanitaria in corso, ma anche il crescente bisogno di soluzioni sostenibili. Cosa significa questo per il futuro della regione e per gli sforzi di aiuto internazionale? La risposta potrebbe rivelare molto più di quanto pensiamo.

Dopo tre giorni consecutivi di morti e spari sulla folla in fila per il cibo chiudono per oggi i centri di distribuzione degli aiuti a Gaza della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), gestiti da Usa e Israele. L'area è stata dichiarata zona di combattimento interdetta per consentire lavori che garantiscano maggior sicurezza nei percorsi di avvicinamento ai punti di distribuzione dei pacchi di cibo.

