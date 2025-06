Gaza fuoco sui civili in fila per il cibo Israele ammette di aver sparato

La situazione a Gaza si aggrava, con colpi di arma da fuoco che colpiscono civili in fila per un pasto. Questa tragica realtà non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto globale di crisi umanitaria crescente. Mentre i conflitti si intensificano, la comunità internazionale è chiamata a riflettere: quanto è fragile la nostra pace? Le storie di questi innocenti meritano di essere ascoltate.

Secondo la Croce Rossa, sono almeno 27 i morti e circa 200 i feriti vicino al centro GHF. L’IDF parla di "sospetti", ma le testimonianze raccontano di civili in cerca di cibo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, fuoco sui civili in fila per il cibo. Israele ammette di aver sparato

Gaza, presidente palestinese chiede cessate fuoco "a qualsiasi costo" - Il presidente palestinese Mahmud Abbas ha lanciato un appello urgente per un cessate il fuoco "a qualsiasi costo" a Gaza, durante un discorso a Surda.

Tensione a Gaza: le IDF aprono il fuoco su sospetti fuori rotta vicino a un centro aiuti. Morte 24 persone secondo Hamas, ma l’esercito israeliano smentisce spari sui civili e accusa Hamas di sabotare la distribuzione umanitaria. Tweet live su X

Continua il sanguinoso caos degli aiuti umanitari a #Gaza. Questa mattina, a #Rafah, ancora fuoco sulla folla che ne attendeva la distribuzione. Fonti ospedaliere dalla Striscia parlano di 27 persone uccise da colpi sparati dall’esercito israeliano. Tweet live su X

