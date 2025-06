Gaza ex premier israeliano Olmert attacca Netanyahu | Mi oppongo a questo governo anche Mossad ed ex leader esercito contro guerra - VIDEO

In un momento cruciale per il futuro di Gaza e della regione, le parole di Ehud Olmert risuonano come un campanello d'allarme. L'ex premier israeliano si schiera apertamente contro il governo Netanyahu, sostenendo che anche figure chiave del Mossad e dell'esercito condividano le sue preoccupazioni. Mentre ci si prepara per il voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'appello alla pace si fa sempre più urgente. Scopriamo la sua analisi e le implicazioni di questa crisi.

In attesa del voto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sul cessate il fuoco e sulla tregua umanitaria a Gaza, Olmert ha commentato con preoccupazione l’evoluzione del conflitto Ehud Olmert, ex primo ministro dello Stato ebraico dal 2006 al 2009, ha lanciato un duro atto d’accusa contro l’attua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ex premier israeliano Olmert attacca Netanyahu: “Mi oppongo a questo governo, anche Mossad ed ex leader esercito contro guerra” - VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo.

Segui queste discussioni su X

"Ho detto che Israele commette dei crimini, ormai è riconosciuto che questa fase della guerra a Gaza è completamente innecessaria" In diretta l'ex premier israeliano Olmert a #ÈsempreCartabianca Tweet live su X

Per la premier #Meloni le parole del presidente #Mattarella, su Gaza "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo. Ringrazio il Presidente della Repubblica e sono d'accordo con lui" (RAI) @ultimora_pol Tweet live su X