Gaza decine di morti Consiglio Onu al voto su tregua

In un contesto di crescente tensione e perdita di vite umane, Gaza si trova ancora una volta al centro di un'urgente crisi umanitaria. Il Consiglio delle Nazioni Unite si prepara a votare su una possibile tregua, sperando di mettere fine a un ciclo di violenza che continua a mietere vittime. La comunità internazionale chiede con forza azioni concrete per fermare il dolore e ripristinare la pace. La domanda ora è: riusciremo a trovare una via d'uscita?

Gaza, attacchi aerei nella notte: decine di vittime - Nella notte tra martedì e mercoledì, Gaza è stata teatro di intensi attacchi aerei israeliani, causando la morte di almeno 48 persone, tra cui 22 bambini.

