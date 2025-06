Gaza azienda Usa si sfila da aiuti Ghf

La Boston Consulting Group si ritira dalla Gaza Humanitarian Foundation, un gesto che segna un momento cruciale nella gestione degli aiuti umanitari in una delle zone più critiche del mondo. Questo ritiro non solo evidenzia le sfide crescenti nell'assistenza a Gaza, ma riflette anche un trend globale di crescente cautela delle aziende nel coinvolgimento in contesti di crisi. Cosa significa tutto ciò per il futuro della solidarietà internazionale? La risposta potrebbe riservare sorprese.

9.56 L'azienda americana Boston Consulting Group (Bcg), che ha contribuito a progettare e gestire le attività della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), ha ritirato il proprio personale dal programma di distribuzione aiuti a Gaza.Lo riporta il Washington Post, che cita un portavoce di Bcg. Tre fonti, vicine all'azienda Usa come alla Gaza Foundation, hanno detto al giornale che ora difficilmente la Ghf potrà continuare a operare a Gaza. Chiusi oggi i 4 punti Ghf nella Striscia. Ieri 27 morti in uno di essi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Segui queste discussioni su X

È difficile essere un genitore. In una società che sembra sempre più polarizzata sulla violenza e sulla sopraffazione, non è facile trasmettere valori e rispetto per il prossimo. Lo è ancora di più quando ti trovi in un’area colpita da una grave crisi o una guerra e n Tweet live su X

A #Gaza la disumanità è norma da troppo tempo. Serve un segnale politico, una pressione dalla società civile, perché il governo italiano mostri responsabilità, si impegni per fermare questa strage di cui è complice continuando a fornire supporto militare al go Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, gli Usa rimproverano Israele: "Non fa abbastanza" per i civili

Segnala msn.com: Gli Stati Uniti hanno accusato Israele di “non fare abbastanza” per rispondere alle preoccupazioni internazionali per i suoi attacchi incessanti e indiscriminati nella Striscia di Gaza.

A Milano sfila il corteo pro Palestina contro il raid di Israele a Gaza. Tensione davanti al consolato Usa

Si legge su ilgiorno.it: Milano, 18 marzo 2015 – Bandiere palestinesi al vento, slogan a favore dell'Intifada e accuse a Israele definito "Stato criminale". Un corteo pro Palestina ha attraversato le strade del centro ...

Gaza, trattano gli Usa: «Contatti con Hamas»

Riporta ilmessaggero.it: Ma in quel rapido passaggio, il presidente degli Stati Uniti ha pronunciato una frase: «In Medio Oriente, stiamo riportando indietro i nostri ostaggi da Gaza». E quella dichiarazione ...