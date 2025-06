Gaza Anna Foglietta al presidio a Montecitorio | Il governo israeliano fa pulizia etnica

Gaza, Anna Foglietta al presidio a Montecitorio: l’attrice si fa portavoce di una voce forte contro la crisi in corso. La sua presenza, insieme ad altri artisti, sottolinea come il mondo dello spettacolo possa essere un potente moltiplicatore di consapevolezza e solidarietà. In un momento cruciale, le parole e le azioni di chi ha il microfono possono fare la differenza, perché “quello che succede là non può lasciarci indifferenti”.

Anche l’attrice e regista Anna Foglietta ha preso parte al presidio permanente che da giorni stanzia all’esterno della Camera dei Deputati. La presenza degli artisti è particolarmente importante, in quanto “siamo moltiplicatori di voci” e grazie a questo “possiamo fare una vera e seria sensibilizzazione” ha dichiarato l’attrice e regista. “Quello che sta succedendo a Gaza non è neanche più definibile. Non esiste un aggettivo per descrivere quello che sta subendo il popolo di Gaza. Parliamo di una pulizia etnica, un vero e proprio genocidio. Bambini che muoiono ogni giorno sotto i bombardamenti, per malnutrizione, per mancanza di norme igieniche basilari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Anna Foglietta al presidio a Montecitorio: “Il governo israeliano fa pulizia etnica”

Con Leone XIV la pace è più vicina, sia in Ucraina che a Gaza. Scrive D’Anna - Con Papa Leone XIV, la speranza di pace si fa più concreta per l'Ucraina e Gaza. D'Anna sottolinea come, tra appelli e preoccupazioni globali, si stia mettendo in scena una corsa verso l'armonia che, tuttavia, rischia di rivelarsi fittizia e unilaterale, lontana dalla risoluzione reale dei conflitti e delle crisi umanitarie.

Netanyahu è esecutore spregiudicato della missione per la “Grande Israele”, criminale di guerra, ma il dramma è il largo sostegno alla Knesset, in patria e fuori. Vergognoso linciaggio a Anna Foa. In piazza il 7 Giugno per sanzioni totali a #Israele . #Gaza #Pa Tweet live su X

#Gaza “Salviamo Israele”, chiede Anna Foa. E intende: salviamolo fermando l’ulteriore strazio di mezzo milione di palestinesi condannati a morire di fame. Dibattere su come chiamare i 600 giorni di inferno nella Striscia non salverà Israele ne’ i suoi sopravvis Tweet live su X