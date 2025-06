Gaza 55mila morti da inizio guerra

La crisi a Gaza segna un tragico traguardo: oltre 55.000 morti dall'inizio del conflitto. Il bilancio continua a crescere, con 95 nuove vittime in sole 24 ore. Questo dramma umano non è solo una questione locale; riflette una crisi globale di diritti umani, mentre l'attenzione internazionale si concentra su un conflitto che sembra non avere fine. Ogni numero rappresenta una storia, un dolore. È tempo di alzare la voce.

12.51 Almeno 95 persone sono state uccise e 440 ferite a Gaza nelle ultime 24 ore, nel bilancio del ministero della Salute nella Striscia, gestito da Hamas. Dal 7102023, quando cominciò la guerra dopo il blitz di Hamas, le vittime sono quasi 55mila e i feriti oltre 125mila. Dodici morti oggi a Khan Yunis, in una tenda di sfollati palestinesi, e in tutto 26 le vittime nella giornata. "Gaza è diventata peggio dell'inferno sulla Terra, l'umanità sta fallendo",ha detto a Bbc la presidente del Comitato internazionale Croce Rossa, Spoljaric. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

