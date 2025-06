Gatti Napoli | Conte vuole strapparlo alla Juventus ma da Torino è arrivata questa secca risposta Le novità sul difensore

Federico Gatti, il difensore che sta facendo parlare di sé, è al centro di un intrigo di mercato che coinvolge Napoli e Juventus. Antonio Conte punta su di lui per rinforzare la sua squadra, ma da Torino arriva una risposta chiara: Gatti è considerato un pilastro. In un calcio che premia la freschezza dei talenti emergenti, il giovane talento sta dimostrando di essere non solo un difensore, ma anche una promessa per il futuro. Chi vincerà questa sfida?

, divenuto punto fermo. Il Napoli insiste per Federico Gatti, difensore di proprietà della Juventus che nel giro di poche annate (con Allegri prima, con Thiago Motta poi e con Tudor ora) si è ritagliato un ruolo sempre più da protagonista. Come riportato da Tuttosport Conte vorrebbe strapparlo ai bianconeri ma da Torino è arrivata una secca risposta: il centrale è un punto fermo della Vecchia Signora, a maggior ragione se dovesse rimanere Tudor in panchina. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti Napoli: Conte vuole strapparlo alla Juventus, ma da Torino è arrivata questa secca risposta. Le novità sul difensore

Argomenti simili trattati di recente

Gatti Juventus, il Napoli non molla il difensore! Il club bianconero ha già fissato il prezzo per la sua cessione. Cifre e dettagli - Il Napoli non abbandona la pista Federico Gatti, obiettivo della Juventus. Il club bianconero ha già stabilito il prezzo per la cessione del difensore, rafforzando l’interesse del Napoli, neo campione d’Italia.

Segui queste discussioni su X

Sono già giorni caldi per il calciomercato del Napoli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è un nome nuovo per la difesa del Napoli: Trevoh Chalobah del Chelsea Il difensore classe '99 ha passato l'ultima stagione tra il prestito al Crystal Palace Tweet live su X

#Beukema, #Gatti ma non solo: nel mirino del Napoli c’è anche Lisandro #Martínez, anni 27, centrale dello #United campione del mondo con l’Argentina nel 2022. C’è anche lui, dunque, nell’elenco del ds #Manna. [Corriere dello Sport] Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gazzetta - Juventus, il Napoli vuole (ancora) Gatti: la situazione

ilbianconero.com scrive: Il Napoli pensa (ancora) a Federico Gatti. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui dopo la vittoria dello scudetto Antonio Conte vuole ripartire proprio da lì, dalle fondamenta di una ...

Gatti Napoli, Conte e Manna insistono: il difensore tratta il rinnovo con la Juventus ma… Il nuovo scenario di calciomercato

Scrive juventusnews24.com: Gatti Napoli, Conte e Manna insistono: il difensore tratta il rinnovo con la Juventus ma… Il nuovo scenario di mercato in vista di questa sessione Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ri ...

SKY - Conte e De Laurentiis vogliono Scalvini. Il Napoli cerca il nuovo Buongiorno: 3 nomi caldi

msn.com scrive: Il Napoli vuole ritoccare la sua difensa con dei rinforzi di "peso" e di prospettiva. Il giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, Luca Marchetti, ospite di Dario Sarnataro ...