Gatti c’è un fattore che può favorire il Napoli | di cosa si tratta

Il Napoli punta su Federico Gatti per rinforzare la sua difesa e mantenere alta la competitività. Ma c'è un aspetto intrigante: le recenti performance del giocatore hanno attirato non solo l'attenzione delle big, ma anche l'interesse di una nuova generazione di tifosi. In un mercato in fermento, il club partenopeo si prepara a investire su talenti emergenti, seguendo la scia della crescita del calcio italiano. Chi sarà il prossimo colpo?

Il Napoli mantiene Federico Gatti come uno degli obiettivi del mercato estivo: c’è un fattore che potrebbe favorire l’assalto del direttore sportivo Giovanni Manna. Tanti i nomi accostati al Napoli in queste settimane e non potrebbe essere altrimenti, considerando quelle che sono le ambizioni di una squadra che vuole continuare a essere competitiva in Serie A dopo la vittoria dello Scudetto di quest’anno. Ma non solo, perché lo stesso presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha posto l’accento anche sulla prossima edizione della UEFA Champions League, la prima a cui il Napoli vi farà parte con il nuovo format. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gatti, c’è un fattore che può favorire il Napoli: di cosa si tratta

