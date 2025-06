gasperini sbarca a fiumicino svilar torna e discute il rinnovo

Oggi Fiumicino è il palcoscenico di grandi ritorni! Dopo l'arrivo del promettente portiere Svilar, è la volta di Gasperini, fresco di ispirazioni dal Roland Garros. Entrambi sono pronti a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo con la Roma. Ma c'è di più: Gasperini parteciperà anche al matrimonio di Scamacca, sottolineando quanto il mondo del calcio sia interconnesso. Chi sa quali sorprese porteranno queste nuove alleanze?

Giornata di arrivi all'aeroporto di Fiumicino dove prima Svilar poi Gasperini sono atterrati in mattinata per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della loro avventura in giallorosso. Il tecnico di Grugliasco è arrivato attorno alle 11.30 da Parigi, dove era stato per seguire il Roland Garros, e oggi sarà al matrimonio di Gianluca Scamacca (dove sarà presente anche Lorenzo Pellegrini), suo ormai ex calciatore dell'Atalanta. Non è escluso un passaggio a Trigoria proprio prima della cerimonia, anche se per l'annuncio mancano ormai poche ore. Tra ieri e oggi i legali hanno ultimato tutti i dettagli della rescissione con l'Atalanta e tra domani e venerdì è attesa l'ufficialità di Gasperini come nuovo allenatore della Roma per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it