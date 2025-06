Gasperini Roma l’allenatore è arrivato in città | attese firme ed ufficialità L’ex Atalanta sarà il nuovo tecnico dei giallorossi I dettagli

Gasperini è finalmente a Roma! Dopo una lunga attesa, l'ex allenatore dell'Atalanta è pronto a guidare i giallorossi verso nuove sfide. La sua fama di stratega innovativo potrebbe rivoluzionare il gioco della squadra, in un momento cruciale per il calcio italiano, dove la ricerca di identità e successi è più forte che mai. Sarà interessante scoprire come Gasperini plasmerà il futuro della Roma: un'era sta per iniziare!

Gasperini Roma, l’allenatore è arrivato in città. I dettagli sul suo arrivo nella Capitale per iniziare la nuova avventura. Inizia l’era Gasperini a Roma. Il nuovo tecnico dei giallorossi, in attesa di firmare il contratto dopo aver definito la separazione con l’Atalanta, è atterrato questa mattina nella Capitale per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca. Per l’allenatore, accostato anche alla panchina della Juventus, non è escluso poi un incontro a Trigoria nei prossimi giorni. Mancano solo firme ed ufficialità per il suo passaggio alla Roma. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Roma, l’allenatore è arrivato in città: attese firme ed ufficialità. L’ex Atalanta sarà il nuovo tecnico dei giallorossi. I dettagli

