Gasperini ritrova Dybala alla Roma | incerto il futuro dell' argentino

Gian Piero Gasperini sta per tornare alla Roma e ritroverà Paulo Dybala, un connubio che promette scintille! Dopo aver condiviso il campo al Palermo, la coppia potrebbe riscrivere le pagine della Serie A. Ma il futuro dell'argentino è incerto: resterà a Trigoria per lungo tempo o sarà solo un incontro fugace? In un calcio sempre più in cerca di stabilità, questa situazione potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le carriere.

