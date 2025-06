Gasperini è atterrato a Roma ma è in città solo per il matrimonio di Scamacca

Gian Piero Gasperini è atterrato a Roma, ma non per il motivo che tutti si aspettano! Dopo l'addio all'Atalanta e l'atteso accordo con la Roma, il mister è in città esclusivamente per celebrare il matrimonio di Scamacca. Un arrivo carico di curiosità e attesa, ma i tifosi dovranno pazientare prima di festeggiare ufficialmente il suo ingresso nella capitale calcistica. Scopriamo insieme i dettagli di questa visita speciale!

Dopo l’addio all’Atalanta e l’accordo con la Roma Gian Piero Gasperini è arrivato oggi a Roma, ma per l’annuncio ufficiale i tifosi dovranno attendere ancora un po’. Al momento l’allenatore è in vacanza, prima un rapido giro al Roland Garros e poi è approdato a Roma, ma per motivi che esulano dal club giallorosso. Gasperini è in città per il matrimonio di Scamacca che si terrà oggi e soltanto tra qualche giorno raggiungerà la sede della società per gli ultimi contatti prima dell’annuncio ufficiale. Leggi anche: Gasperini saluta i tifosi dell’Atalanta: «Ho deciso io, lascio il club nel momento più alto possibile» Significativo infatti che al suo arrivo a Fiumicino fosse quasi solo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini è atterrato a Roma, ma è in città solo per il matrimonio di Scamacca

