Garlasco tra due settimane l’incidente probatorio dopo la riapertura del caso Poggi

Tra due settimane, Garlasco torna a far parlare di sé. L’incidente probatorio del 17 giugno riaccende i riflettori sul caso di Chiara Poggi, un delitto che ha scosso l'Italia diciotto anni fa. La novità? Andrea Sempio, un nome già archiviato, ora di nuovo sotto esame. Questo sviluppo non solo riapre ferite, ma offre uno spunto per riflettere sull'importanza della giustizia e della verità, che mai si estinguono. Rimanete sintonizzati

A diciotto anni dal delitto di Garlasco, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo capitolo. Il prossimo 17 giugno prenderà il via l’incidente probatorio richiesto dalla Procura di Pavia, che vede al centro dell’attenzione Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già archiviato otto anni fa ma oggi formalmente indagato. Gli inquirenti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco, tra due settimane l’incidente probatorio dopo la riapertura del caso Poggi

Segui queste discussioni su X

Nel labirinto del delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, riemergono tracce, impronte e interrogativi che gettano nuova luce – o nuova ombra – sul caso. Mentre la Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, porta avanti Tweet live su X

Tra pochissimo torniamo a parlare del delitto Garlasco: ci sono diversi elementi usciti questa settimana che fanno riflettere sulla morte di Chiara Poggi. #zonabianca @giusbrindisi Tweet live su X

La mia rubrica di questa settimana sul delitto di Garlasco. Iniziamo a fare un po’ di chiarezza. Nell’impronta 33 NON c’è sangue. Chi afferma il contrario trascura la scienza e coltiva l’immaginazione. Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, "gemelle K" al contrattacco e i Poggi non credono più a niente: "Prendete il Dna di tutti"

Si legge su affaritaliani.it: Il giallo di Garlasco si complica ulteriormente dopo i nuovi dettagli emersi. Togliendo infatti Alberto Stasi dalla scena del delitto e ipotizzando che non sia stato il fidanzato a uccidere Chiara Pog ...

Delitto di Garlasco, la telefonata fantasma di Stefania Cappa/ Le versioni cambiate e il giallo dei tabulati

Lo riporta ilsussidiario.net: Delitto di Garlasco, mistero telefonata fantasma di Stefania Cappa: non risultano nei tabulati e le versioni cambiate dalla cugina di Chiara Poggi ...

Garlasco, la ferita da tacco e la borsa di Chiara scomparsa: sul luogo del delitto forse c’era anche una donna · LaC News24

Scrive informazione.it: A Garlasco, la verità sulla morte di Chiara Poggi sembra sempre a portata di mano, ma sfugge ogni volta che un nuovo elemento viene alla luce. L’ultimo è una ferita sulla coscia sinistra della giovane ...