Garlasco Sempio sui pm dell’indagine del 2017 | Erano dalla nostra parte Il gip archiviò | Non ci sono elementi

La vicenda di Garlasco, un caso che ha sconvolto l’Italia, si arricchisce di nuovi capitoli con l’indagine sulla figura di Andrea Sempio. Mentre il GIP ha archiviato l’esame sui PM del 2017, la procura torna a prendere posizione. Nell’attesa delle risposte dal maxi incidente probatorio, ci interroghiamo: quali verità emergeranno e quale sarà il futuro di questa intricata vicenda?

La nuova indagine della procura sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio – in attesa delle prime risposte attese dal maxi incidente probatorio che inizierà il 17 giugno – si nutre degli atti dei processi e delle indagini precedenti: i primi finiti con la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" per Alberto Stasi e le seconde con l'archiviazione del 37enne firmata dal giudice per le indagini preliminari Flavio Lambertucci in assenza di "concreti elementi indiziari a carico". Tra i documenti ci sono anche gli audio delle intercettazioni a cui l'indagato e la sua famiglia furono sottoposti nel 2017 e che oggi sono stati in parte pubblicati da Repubblica, agli atti anche i brogliacci delle intercettazioni riportati da Adnkronos.