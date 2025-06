Garlasco Sempio e gli audio del 2017 mai ascoltati | Chi indaga sta dalla mia parte I magistrati vogliono finire in fretta

Le nuove rivelazioni su Andrea Sempio e le intercettazioni del 2017 riaccendono l'attenzione su un caso che ha scosso l'Italia. Mentre i magistrati sembrano voler chiudere in fretta, emerge un interrogativo cruciale: cosa si nasconde dietro quel silenzio? La giustizia non è solo una questione di tempo, ma di verità . Preparati a scoprire dettagli inediti che potrebbero cambiare il corso della vicenda.

E' l?inizio del 2017 e Andrea Sempio sa di essere indagato per l?omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.  In una delle tante intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio e gli audio del 2017 mai ascoltati: «Chi indaga sta dalla mia parte. I magistrati vogliono finire in fretta»

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

Garlasco, ecco gli audio di Andrea Sempio: “I magistrati vogliono finire in fretta” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/04/news/delitto_garlasco_audio_sempio_arresto_stasi_chiara_poggi-424646525/?ref=twhl… Tweet live su X

Per scagionare #albertostasi va bene tutto, Sempio, le Cappa, svuotiamo perfino i loro secchi della spazzatura ma la memoria di #chiarapoggi quell’anno, non la sporcate #farwest #Garlasco Tweet live su X

Da ilmessaggero.it: E' l’inizio del 2017 e Andrea Sempio sa di essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In una delle tante ...

Riporta ilgazzettino.it: E' l’inizio del 2017 e Andrea Sempio sa di essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In una delle tante intercettazioni registrate qualche minuto dopo la ...

Gli audio, i riti satanici, il memoriale. Sempio: "Erano dalla mia parte"

Da ilgiornale.it: Gli inquirenti starebbero passando al setaccio 84 file audio. Spunta un memoriale sul Santuario della Bozzola: "Inducevano i ragazzi a fare cose molto brutte" ...